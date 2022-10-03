Не казаки, а ковбойки: как правильно называть вещи на украинском языке
Источник:инстаграмм Яны Платоновой
Часто мы употребляем слова и даже не догадываемся, что они неправильны и звучат на украинском языке совсем по-другому. Украинская стилистка опубликовала новую подборку правильных слов, касающихся одежды.
Стилистка Яна Платонова учит своих поклонников "стильной" украинизации, поскольку в современном украинском языке есть много заимствований из русского. Все это произошло из-за соседства с русскими и из-за длительного доминирования Советского Союза, что сопровождалось языковым влиянием.
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Яна Платонова уже несколько раз публиковала сообщения о неправильном употреблении нами украинских слов. В этот раз она снова привела несколько примеров слов, которые мы употребляем с ошибками.
Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские слова, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления. Все примеры слов она берет из цифрового пространства, то есть все слова с красным крестиком – это реальные формы употребления, которые Яна записывает и берет в рубрику.
Филологиня привела несколько метких словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.
Как не надо говорить – как нужно
Бархат – бархат;
Походка – походка;
Гармонический образ – гармонический образ;
Тапочки – тапочки;
Подмышки – подмышки;
Объем талии – обхват талии;
Казаки, казаки – ковбойки.
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram
Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram