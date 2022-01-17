Prada повторили мужской звездный показ 10-летней давности: по подиуму прошлись знаменитые актеры

В Милане на выходных началась мужская неделя моды. Креативный директор бренда Prada Раф Симонс под руководством Миуччи Прады создал не только впечатляющую коллекцию, но и незабываемое шоу.

Дизайнерский дуэт представил наряды для сезона осень – зима 2022. На показ решили пригласить не только моделей, но и звезд киноиндустрии – 62-летнюю звезду "Твин Пикса" Кайла Маклахлена и 69-летнего актера Джеффа Голдблюма, известного по ленте "Парк Юрского периода".

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К знаменитым актерам также присоединились Эйса Баттерфилд, Томас Сэнгстер и Филиппо Скотти.

Именно Кайл Маклахлен отрыл показ мужской коллекции, а Джефф Голдблюм – закрыл. Первый был одет в голубые атласные брюки, рубашку и перчатки, а также в длинное черное пальто. Джефф Голдблюм появился в черном аутфите, а рукава и подол его пальто были украшены полосами из искусственного меха.

Темой шоу стала – мода будущего, вдохновленная миром научной фантастики. Раф Симонс и Миучча Прада порадовали фанатов бренда модными новинками. Они создали длинные пальто фигурного кроя с широкими плечами, бомберы, удлиненные брюки со складками снизу и кожаные плащи с широкими плечами.



Показ Prada осень – зима 2022/2023 / Фото с Vogue



Показ Prada осень – зима 2022/2023 / Фото с Vogue



Показ Prada осень – зима 2022/2023 / Фото с Vogue



Показ Prada осень – зима 2022/2023 / Фото с Vogue



Показ Prada осень – зима 2022/2023 / Фото с Vogue



Показ Prada осень – зима 2022/2023 / Фото с Vogue

Это уже не первый раз бренд Prada приглашает на показ актеров. В 2012 году по подиуму также прошлись известные звездные личности, среди которых были Эдриен Броуди, Тим Рот, Уиллем Деффо и Гэри Олдмен.

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