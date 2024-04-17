5 трендовых цветов весны-лета 2024, которые должны быть в вашем гардеробе

В новых коллекциях сезона весна-лето 2024 дизайнеры отошли от обычной сезонной палитры цветов. В этом году в тренде будут яркие акценты и выразительные оттенки, которые привлекают внимание.

В 2024 году стильные дамы с большим удовольствием испытывают самые свежие цвета, чтобы создать модные образы. Мы раскрываем все детали относительно модных цветов в весенне-летний сезон 2024 года.

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Какие цвета будут модными весной и летом 2024 года

На модных подиумах преобладали вишнево-красный и поразительный металлик, которые чередовались с более нежными оттенками, такими как фисташковый и сиреневый.

Розовый, от которого все устали после взрывного успеха фильма "Барби", вернулся в новом ностальгическом виде, который обещает захватить наши весенне-летние гардеробы. Смотрите, как будут выглядеть самые актуальные цвета весеннего и летнего сезонов этого года:

Вишнево-красный



Вишнево-красный цвет / Фото Vogue Magazine

Королевский синий



Королевский синий / Фото Burberry

Сиреневый



Сиреневый цвет / Фото Elle

Фисташковый



Фисташковый / Фото Vogue Magazine

Розовый



Millennial pink / Фото The Zoe Report

Примеряйте, комбинируйте и экспериментируйте! С таким разнообразием в этом сезоне вы точно не останетесь незамеченными.