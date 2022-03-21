Польский глянец Viva представил на обложке Владимира Зеленского с семьей: знаменитый кадр

Польское издание Viva поместило на обложку нового номера семью президента Украины Владимира Зеленского с семьей.

Поляки очень солидарны с украинским народом. Они предоставляют нашим людям жилье, питание, работу, а также посвящают Украине обложки глянцев.

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С началом войны в Украине мир облетела легендарная обложка семьи Владимира Зеленского. Это фото издания Vogue сделали во время большого интервью Елены Зеленской в ​​2019 году. Кадр с президентом Украины и первой леди публиковали у своих инстаграмм-сториз Виктория Бекхэм и многие другие знаменитости.

Польское издание Viva посвятило новый номер Украине и поместили на обложку черно-белое фото президента с первой леди Еленой Зеленской и дочерью Александрой. За стиль отвечала Юлия Пелипас, а за фото – Пауль Беларт.



Обложка польского издания Viva / Фото из инстаграммы

"Вторжение России в Украину продолжается. Мы ошибочно полагали, что трагедия войн ХХ века навсегда разрушит преступные планы лидеров. Мы хотели верить в то, о чем пел Джон Леннон в своей знаменитой песне-манифесте Imagine: "Представьте, как весь мир живет в мире "Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не один...". Однако в очередной раз оказалось, что один человек может изменить не только ход истории, но и судьбы миллионов людей", - отметили в редакции Viva.

Польское издание заявило, что в эти дни они солидарны с Украиной и восхищаются Владимиром Зеленским, его женой Еленой и всеми гражданами Украины, борющимися за свою Родину и важнейшими ценностями: независимость, демократию, честь, мир, веру и любовь.

Внутри глянца редакция добавила несколько фотографий с Владимиром Зеленским, его фото на обложке Time и украинский номер Viva, на котором позировали Владимир Зеленский с женой Еленой.



Польское издание посвятило номер Украине / Фото из инстаграммы

Кроме того, они добавили в номер статью о выдающейся украинской художнице Марии Примаченко. 28 февраля кафиры сожгли историко-краеведческий музей, в котором хранились работы известной народной художницы. В результате нападения вражеских рашистов украинцы потеряли более 20 работ художницы.



Польское издание посвятило номер Украине / Фото из инстаграммы

В комментариях под серией фотографий с глянцем посвященным Украине многие благодарят Польшу за их поддержку и помощь в трудное для нас время.