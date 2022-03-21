Поляки надзвичайно сильно солідарні з українським народом. Вони надають нашим людям житло, харчування, роботу, а також присвячуюють Україні обкладинки глянців.

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З початком війни в Україні світ облетіла легендарна обкладинка сім’ї Володимира Зеленського. Цю світлину видання Vogue зробили під час великого інтерв’ю Олени Зеленської у 2019 році. Кадр з президентом України та першою леді публікували у своїх сторіс Вікторія Бекхем та багато інших знаменитостей.

Польське видання Viva присвятило новий номер Україні та помістили на обкладинку чорно-біле фото президента з першою леді Оленою Зеленською та донькою Олександрою. За стиль відповідала Юлія Пеліпас, а за фото – Пауль Беларт.



Обкладинка польського видання Viva / Фото з інстаграму

"Вторгнення Росії в Україну триває. Ми помилково вважали, що трагедія війн ХХ століття назавжди зруйнує злочинні плани лідерів. Ми хотіли вірити в те, про що співав Джон Леннон у своїй знаменитій пісні-маніфесті Imagine: "Уявіть, як весь світ живе в мирі. Ви можете сказати, що я мрійник, але я не один…". Проте вкотре виявилося, що одна людина може змінити не лише хід історії, а й долі мільйонів людей", – зазначили у редакції Viva.

Польське видання заявило, що в ці дні вони солідарні з Україною та захоплюються Володимиром Зеленським, його дружиною Оленою та всіма громадянами України, які боряться за свою Батьківщину і найважливіші цінності: незалежність, демократію, честь, мир, віру та любов.

Всередині глянцю редакція додала кілька світлин з Володимиром Зеленським, його фото на обкладинці Time та український номер Viva на якому позували Володимир Зеленський з дружиною Оленою.



Польське видання присвятило номер Україні / Фото з інстаграму

Окрім цього, вони додали в номер статтю про видатну українську художницю Марію Примаченко. 28 лютого окупанти спалили історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи відомої народної художниці. Внаслідок нападу ворожих рашистів українці втратили понад 20 робіт мисткині.



Польське видання присвятило номер Україні / Фото з інстаграму

У коментарях під серією світлин з глянцем присвяченим Україні, чимало користувачів дякують Польщі за їхню підтримку та допомогу у важкий для нас час.