Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для обложки глянца Madame Figaro. После недавнего отдыха ее дочери Дэвы Кассель с россиянами, знаменитость надела для обладательницы издания платье от российского бренда.

Моника Беллуччи в платье российского бренда

Пока россиян исключают из всех возможных конкурсов, закрывают модные глянцы, а работу в мордоре прекращают все известные бренды, Моника Беллуччи охотно одевает наряды от российской дизайнерки.

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Весь мир поддерживает Украину. Известные знаменитости помогают пострадавшим от войны людям и детям, а также проявляют свою солидарность благодаря наряду в сине-желтых цветах. Тем временем итальянская актриса без колебаний надела для съемок французского глянца платье от российского бренда.

Стоит отметить, что образы для Моники составляли стилисты, поэтому французский глянец среди всех возможных брендов в мире, образ платья от российской марки Yanina Couture.

Специально для фотосессии нового номера Моника Беллуччи превратилась в блондинку и позировала перед камерой в образе шведской иконы стиля 1950-60-х годов Аниты Экберг.

Съемка 57-летней актрисы приурочена к выходу фильма "Девушка в фонтане", в котором Моника Беллуччи сыграла роль актрисы и фотомодели Аниты Экберг. На обложке глянца актриса позирует в черном платье от российской дизайнерки Юлии Яниной.



Моника Беллуччи снялась для французского глянца / Фото из инстаграммы



Моника Беллуччи снялась для французского глянца / Фото из инстаграммы

Ранее дочь Моники Беллуччи оскандалилась в тусовке россиян, поскольку не только заговорила по-русски, но сделала фото со своими друзьями россиянами в советской шапке с красной звездой.

"Папа не волнуйся, я с россиянами": скандал с Девой Кассель

17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя недавно отдыхала с друзьями в Лондоне.

На камеру девушка сказала несколько фраз на русском, среди которых "Всем моим братьям салам", "Я Дева, мне семнадцать лет", "Папа, не волнуйся, я с россиянами". Девушка вместе с друзьями выпивала, танцевала и позировала на кровати полуобнаженной.

Со своей подругой россиянкой Эмили Бруни она сделала фотосессию в шапках с символикой СССР – меховых шапках со значком красной звезды с серпом и молотом. Девушка написала в сообщении "За свободу на**"й. Но следует добавить, что войну в Украине она осуждает. Девушка живет за границей, поэтому в своем профиле написала: "F*ck Putin. Free Ukraine" – "На х*й Путина. Свободу Украине".