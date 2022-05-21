Моніка Беллуччі у сукні російського бренду

Поки росіян виключають з усіх можливих конкурсів, закривають модні глянці, а роботу в мордорі припиняють всі відомі бренди, Моніка Беллуччі залюбки одягає вбрання від російської дизайнерки.

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Увесь світ підтримує Україну. Відомі знаменитості допомагають постраждалим від війни людям та дітям, а також проявляють свою солідарність завдяки вбранню в синьо-жовтих кольорах. Тим часом італійська акторка без вагань одягнула для зйомок французького глянцю сукню від російського бренду.

Варто зазначити, що образи для Моніки складали стилісти, тож французький глянець серед усіх можливих брендів у світі, образ плаття від російської марки Yanina Couture.

Спеціально для фотосесії нового номера Моніка Беллуччі перетворилася на білявку та позувала перед камерою в образі шведської ікони стилю 1950-60-х років Аніти Екберг.

Зйомка 57-річної акторки приурочена до виходу фільму "Дівчина у фонтані", в якому Моніка Беллуччі зіграла роль акторки та фотомоделі Аніти Екберг. На обкладинці глянцю акторка позує у чорній сукні від російської дизайнерки Юлії Яніної.



Моніка Беллуччі знялася для французького глянцю / Фото з інстаграму



Моніка Беллуччі знялася для французького глянцю / Фото з інстаграму

Раніше донька Моніки Беллуччі оскандалилася в тусовці росіян, оскільки не лише заговорила російською, але зробила фото зі своїми друзями росіянами у радянській шапці з червоною зіркою.

"Тату не хвилюйся, я з росіянами": скандал з Девою Кассель

17-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя нещодавно відпочивала з російськими друзями у Лондоні.

На камеру дівчина сказала кілька фраз російською, серед яких "Усім моїм браттям салам", "Я Дева, мені сімнадцять років", "Тату, не хвилюйся, я з росіянами". Дівчина разом з друзями випивала, танцювала та позувала на ліжку напівоголеною.

Зі своєю подругою росіянкою Емілі Бруні вона зробила фотосесію у шапках з символікою СРСР – хутряних шапках зі значком червоної зірки з серпом і молотом. Дівчина написала у дописі "За свободу на**й". Та варто додати, що війну в Україні вона засуджує. Дівчина живе за кордоном, тому у своєму профілі написала: "F*ck Putin. Free Ukraine" – "На х*й Путіна. Свободу Україні".