Пока в Украине собирают тела погибших: Катя Осадчая показала, как в мордоре режут сумки Chanel

Россияне не прекращают ненавидеть французский модный дом Chanel и устраивают дешевые шоу. Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как россиянка режет сумку Chanel, чтобы показать бренду свое большое оскорбление.

Пока российские захватчики наживаются на краденых вещах и уже выставляют на продажу одежду "взятую под Броварами в качестве трофея", россиянка Виктория Боня, умалчивающая о войне в Украине и поддерживающая путинский режим, устроила дешевое постановочное шоу с разрезанием сумки Chanel. Действия россиянки прокомментировала в своем инстаграмме телеведущая Катя Осадчая.

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На видеоролике россиянка демонстративно разрезала черную сумку Chanel ножницами и выбросила. На камеру она сказала пафосное: "Если дом Chanel не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать дом Chanel?" Свои слова она повторила по-английски и разрезала сумку на две части.

На это обратила внимание телеведущая Катя Осадчая и отметила, что пока в Украине собирают тела замученных людей русскими варварами, россияне показывают свой умственный уровень.

Тем временем в мордоре режут сумки Chanel. Ну да, это так «важно», пока в Украине забирают тела погибших. Отмечать блядину не буду, слишком чести. Просто еще одно свидетельство умственного уровня россиян,

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая показала, как россиянка разрезает сумку Chanel / Фото с инстаграмм-сторис

С чего началось возмущение на бренд Chanel

Французский модный дом Chanel не только покинул рынок РФ, но и перестал продавать вещи лицам из России. Исключение составляет малая часть россиянок, не живущих в России. Для этого им следует подписать отдельный документ, в котором указывается, что купленная вещь не окажется на территории РФ.

После того как россиянки поняли, что люксовый бренд Chanel больше не рад видеть их в своих магазинах – начали массово критиковать марку. Так, московская дизайнер назвала "вещи от Chanel полным Г", хотя раньше радостно ходила на светские мероприятия бренда, на которые ее приглашали.

Россиянки в своих телеграмм-каналах массово жалуются , как им отказывают продавать одежду в любых магазинах Европы или на Ближнем Востоке в ОАЭ.