Ремень – главный аксессуар весны: с чем его носить в 2024 году

Ремень возглавляет главные тенденции аксессуаров 2024 года. Он может быть двойным, декоративным или на низкой посадке. Такая стилизация будет ассоциироваться у вас с модными иконами нулевых – Сиенной Миллер или Кейт Мосс.

Теперь все чаще ремни появляются в образах звезд стритстайла. Недавно такой аксессуар продемонстрировала на себе Дуа Липа в новом клипе Illusion, который срежиссировала украинка Таня Муиньо. Певица дополнила сетчатое мини-платье широким гранжевым ремнем.

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Ремень станет вашим главным акцентом в образах и разнообразит аутфиты для повседневных и выходных дней. Присмотритесь к главным стилизациям, которые демонстрировали модели на подиумах. Вероятно, их образы станут вашим вдохновением.

Двойной

Носить два ремня одновременно – это смелая, но интересная стилизация. Носите его с черной юбкой длины миди и белым верхом, с денимовым комплектом или металлизированной юбкой или брюками.



Стильные ремни на одежде / Фото L'officiel

На низкой посадке

Ремень на низкой посадке – это еще один прием из нулевых, который вернулся в моду в этом сезоне. Бренд Burberry интегрировал тенденцию на ремень в сочетании с тренчем оттенка слоновой кости, Ferragamo представили массивный пояс черного цвета с белым платьем, а Tom Ford соединил ремень с золотой пряжкой с приталенным макси-платьем.



Модные ремни на одежде / Фото L'officiel

Стейтмент-модели

Массивные ремни с принтами и надписями будут врываться в моду в 2024 году. В коллекции Giorgio Armani в образ с голубым костюмом вступил золотистый пояс. Ремень в горошек украшал черно-белый ансамбль аутфита Louis Vuitton с белой блузкой и черной юбкой. Бренд Chloé решил создать пояс с собственной надписью французского бренда.



Красивые ремни на одежде / Фото L'officiel

Присмотревшись к самым популярным стилизациям, выберите что-то для себя, чтобы стильно выглядеть с этим аксессуаром в весенне-летнем сезоне.