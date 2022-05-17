Коллекция "Hey, Hey, Rise Up", посвятившая Украине, вышла в честь песни, которую музыканты записали вместе с украинским фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком.

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Вещи из коллекции в черном и белом цветах можно приобрести с изображением подсолнечника, которого нарисовал кубинский художник Йосан Леон, а картина "Защитники Херсона" - работа украинской художницы Саны Шахмурадовой.

В своем инстаграм-сообщении группа отметила, что подсолнечник – это отсылка к семенам в карманах россиян, из которых должны были прорасти подсолнечники.

В городе Геническ Херсонской области в первые дни войны женщина предложила российскому оккупанту положить в свои карманы семена, чтобы после их смерти выросли цветы.

Картина "Защитники Херсона" украинской художницы Саны Шахмурадовой, которая была частью клипа "Hey Hey Rise Up", была "вдохновлена гражданским из оккупированного Россией Херсона, прыгнувшим на российский танк с украинским флагом".

Pink Floyd передадут все чистые доходы на гуманитарную помощь Украине вместе с доходами от выпуска песни Hey Hey Rise Up.

В начале апреля группа Pink Floyd собралась во главе с Дэвидом Гилмором и Ником Мейсоном, к которым присоединились бас-гитарист Гай Пратт и Нитин Сони на клавишных аккомпонированных под вокал Андрея Хливнюка.

Легендарная группа впервые с 1994 года выпустила песню, которую посвятил Украине. Композиция "Ой в лугу красная калина" – украинская народная песня, ставшая в 1914 году гимном Украинских сечевых стрелков.

Всего за несколько дней, в середине апреля, песня "Hey Hey Rise Up" группы Pink Floyd с вокалом украинского музыканта заняла первое место в рейтинге Official Singles Download Chart Top 100 в Великобритании.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: смотрите видео онлайн