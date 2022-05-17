Колекція "Hey, Hey, Rise Up", яку присвятили Україні, вийшла на честь пісні, яку музиканти записали разом з українським фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

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Речі з колекції у чорних та білих кольорах можна придбати із зображенням соняшника, якого намалював кубинський художник Йосан Леон, а картина "Захисники Херсона" – робота української художниці Сани Шахмурадової.

У своєму інстаграм-дописі гурт зазначив, що соняшник – це відсилка до насіння в кишенях росіян, з якого мали прорости соняшники.

В місті Генічеськ Херсонської області у перші дні війни жінка запропонувала російському окупанту покласти в свої кишені насіння, аби після їхньої смерті виросли квіти.

Картина "Захисники Херсона" української художниці Сани Шахмурадової, яка була частиною кліпу "Hey Hey Rise Up", була "натхнена цивільним з окупованого Росією Херсона, який стрибнув на російський танк з українським прапором".

Pink Floyd передадуть усі чисті прибутки на гуманітарну допомогу Україні разом із доходами від випуску пісні "Hey Hey Rise Up".

На початку квітня гурт Pink Floyd зібрався на чолі з Девідом Гілмором і Ніком Мейсоном, до яких приєдналися бас-гітарист Гай Пратт і Нітін Соні на клавішних акомпонували під вокал Андрія Хливнюка.

Легендарний гурт вперше з 1994 року випустив пісню, яку присвятив Україні. Композиція "Ой у лузі червона калина" – українська народна пісня, яка у 1914 році стала гімном Українських січових стрільців.

Всього за кілька днів, всередині квітня, пісня "Hey Hey Rise Up" гурту Pink Floyd з вокалом українського музиканта посіла перше місце у рейтингу Official Singles Download Chart Top 100 у Великій Британії.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: дивіться відео онлайн