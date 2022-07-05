Штаны, а не брюки и мереживо, а не кружево: примеры "стильной" украинизации
Источник:инстаграмм styleguide.ua
На протяжении 30 лет независимости Украины в нашем быту осталось немало слов, которые мы думаем, что правильны. Однако это всего лишь последствия русификации, которую нам оставил в наследство СССР. В частности, есть немало заимствований из других языков.
В современном украинском языке существует значительное количество заимствований из русского языка. Это произошло из-за соседства украинского и русского народов, а также длительное доминирование Российской империи, Советского Союза, что сопровождалось языковым влиянием.
Интересно Женщины перешивают старые вещи и создают новые наряды: удивительные перевоплощения
"Стильная" украинизация / Фото из инстаграмма styleguide.ua
В социальной сети Instagram автор блога styleguide.ua Яна Платонова рассказывает об интересностях в мире стиля и моды, а также обращает внимание на русские (ранее – русизмы), возникшие под влиянием насадки русского языка в Украине, а также на иноязычные слова. Типичные лексические ошибки остались во многих глянцах, сайтах магазинов, рекламах и другой продукции, а украинцы уже настолько к ним привыкли, что не знают о других, свойственно украинским названиям вещей гардероба.
"Предлагаю не только учиться быть стильными, но и писать и говорить о стиле и одежде правильно! За первым образованием я филолог и уверена, что языку надо учиться всю жизнь. Но сейчас, как стилист, я очень активно изучаю украинский fashion рынок, вырисовываю собственную карту украинских брендов, ищу находки для телеграмма. Но мой внутренний филолог ежедневно замечает на сайтах и в соцсетях, где было бы правильнее использовать другое слово. Я записала самые частые такие случаи и из этого родилось целое сообщение", – написала Яна в блоге.
К примеру, филологиня и стилистка привела несколько таких метких примеров, как не надо и как нужно писать и говорить:
- брюки – "штани" (+ есть брючный прилагательный)
- рубашка – "сорочка"
- нижнее белье – "спідня білизна"
- лодочки – "човники"
- кружево – "мереживо"
- полоска, полосатый – "смужка, смугастий"
- шляпа – "капелюх"
- галстук – "краватка"
- тельняшка, тельняшка – "тільник, бретонка"
- бутик – "бутик"
- платье – "сукня"
- васильковый цвет – "волошковий колір"
- эко кожа, эко кожа – "екошкіра"
- топ модель – "топмодель"
- утюжить, гладить – "прасувати"
- стелька – "устілка"