Топ-5 платьев на выпускной в стиле Меган Фокс: роскошная подборка

Американская актриса Меган Фокс каждым своим выходом поражает миллионы поклонников со всего мира. Она эффектно смотрится не только во время своих будничных выходов, но и на светских мероприятиях. Как одеться на выпускной в стиле Меган Фокс читайте в материале.

С тех пор как Меган Фокс начала сотрудничать со стилисткой Мэйв Рэйли, она стала настоящей иконой стиля, пишет 24 Канал. Ее образы подражают образам, а выходами на красные дорожки вдохновляются для создания похожего стиля.

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Звезда "Трансформеров" любит откровенный наряд, впрочем в арсенале ее модных выходов нашлось несколько платьев, которые вполне подойдут для выпускного вечера.

Во всех своих выходах знаменитость делает ставку на женственность, и все ее платья утонченны и элегантны. Если вам нравится стиль Меган и вы хотели бы повторить ее образ на свой выпускной вечер – представим 5 лучших образов звезды, которые могут вам понравиться.

Бежевое платье с корсетом

Меган Фокс снялась в этом нежном платье бежевого оттенка с корсетом для глянца In Style. Красавица позировала в сатиновом платье от Versace. К такой длине платья следует обязательно подобрать обувь на высоком каблуке и вложить волосы в легкие кудри для взрывного эффекта.



Платья на выпускной в стиле Меган Фокс / Фото с Instagram @foxykells

Золотое платье-бюстье

Мы уже рассказывали вам, что в этом году моде будет платье оттенка жидкого золота. Такое платье с разрезом на ноге примеряла Меган Фокс во время одного из светских мероприятий. Эффектный образ она дополнила золотистым клатчем.



Платья на выпускной в стиле Меган Фокс / Фото с Instagram @foxykells

Ярко-красное платье

Знаменитость надела красное атласное платье-бюстье на церемонию Грэмми. Платье состояло из корсетного верха и низа с драпировкой, которое особенно популярно в этом году. Самодостаточное платье Меган украсила минималистическим колье и сделала едва заметные локоны.



Платья на выпускной в стиле Меган Фокс / Фото с Instagram @foxykells

Мини платье с перчатками

Актриса создала нежный и романтичный образ благодаря короткому белоснежному платью с бретельками и длинным перчатками в тон. Такой роскошный look дополните белыми туфлями-лодочками или босоножками.



Платья на выпускной в стиле Меган Фокс / Фото с Instagram @foxykells

Кремовое платье с декором

На красной дорожке Меган Фокс появилась в кремовом платье на бретельках длины макси. Ее платье украшали массивные камни, так что такое платье обязательно впишется в торжественную эстетику выпусного вечера.



Платья на выпускной в стиле Меган Фокс / Фото с Instagram @foxykells