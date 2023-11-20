Узел – самый стильный элемент одежды: как выглядит интересная деталь

В этом году наш наряд будет отличать от других интересная деталь – наличие узла, подчеркивающего определенные части тела. Дизайнеры сделали ставку в сторону двух аспектов – узла, как элемента дизайна и узла, как стилистического жеста.

Самая интересная идея с узлами выглядит на платьях. Бренды JW Anderson и Bottega Veneta применили эту декоративную деталь в своих весенних образах. Узел имитирует рукава на высоте груди и приобретает вид фальш-свитера, завязанного на плечах.

Обратите внимание Самая модная обувь осени: гид популярными моделями от кроссовок до ботинок.

Лучший способ применить этот тренд – использовать свитер с двойными рукавами. Дизайнеры опустили рукава с высоты плеч, так что узел акцентирует на центре груди, где и свободно спадают рукава.

Чаще всего дизайнеры сосредотачивали свое внимание на пастельных оттенках, которые вы можете смело добавлять хоть в нынешние образы, хоть планировать покупку вещей в нежных цветах весенне-летнего сезона.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Летом такие платья сочетайте с вьетнамками, сандалиями и босоножками, а вот трикотажные свитера сочетаются с джинсами, палаццо, лосинами и разными сапогами – на тракторной подошве или каблуке.

Чтобы создать полностью трендовый аутфит, дополняйте свитера с двойными рукавами актуальными элементами гардероба – мешковатыми джинсами, джинсами с широкой штаниной, клеш, кожаными брюками или юбкой длины макси.



Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue



Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue



Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue



Узел – интересная деталь на одежде / Фото Vogue