Модные платья, без которых вам не обойтись этим летом: актуальные образы

Платье – отличный летний элемент гардероба, без которого нам трудно обойтись. Модницы в этом году могут выбрать летние платья на любой вкус.

Украинская стилистка Яна Платонова решила сделать подборку платьев на лето в длине мини, все еще остающихся актуальными. Вы можете найти для себя вариант для офиса, праздничного события, прогулки или ужина.

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Ничто так не украшает девушку, как стильное платье. Эта вещь дарит красоту и уверенность в себе, а также подчеркивает индивидуальный стиль. Лето только началось, поэтому советуем не упускать возможности и выбирать для себя стильное платье, в котором вы можете отправиться на вечеринку или прогулку.

Вечная классика – черное короткое платье. Выбирайте себе изделия на бретельках или на длинный рукав, сжатые или свободные, все зависит от вашего вкуса. Совмещать такие платья можно с балетками, сандалями или босоножками на каблуке.

К еще одной базе относятся белые платья. Для бохо-стиля дополняйте платья сапогами в ковбойском стиле, а можете надеть трендовые сандалии на завязках.

Деним в этом году особенно в тренде, поэтому не забывайте о стильных платьях на короткий рукав. Выглядят такие платья довольно интересно и по-свежему.

В моде также остаются свободные платья. Присматривайтесь к рубашке оверсайз или атласному минималистичному платью.

Коричневый цвет только начинает набирать популярность, но он продержится с нами до конца года, так что делайте ставку на платье шоколадных оттенков. Не забывайте также о цветочном принте и платьях в горошек, которые до сих пор остаются актуальными.



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Модные платья на лето 2023 / Фото с Instagram