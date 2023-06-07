Актуальные платья на лето, которые помогут освежить ваш гардероб

Платье – самый популярный выбор в летнем гардеробе. Оно спасает нас в выборе наряда, который нужно комбинировать между собой и становится волшебной палочкой-выручательницей в жаркий день.

Среди модных новинок можно найти женское, комфортное и интересное платье. Украинская стилистка Яна Платонова рассказала в своем инстаграмм-блоге, что кардинальных изменений с предыдущим летним сезоном нет.

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Она отметила, что при выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на состав тканей. Именно поэтому в подборке много вещей из льна, муслина, тонкого хлопка и вискозы.

Для подготовки постов на эту тему, я отобрала варианты из более 4000 моделей платьев на сайте net a porter, это, в первую очередь, ориентиры по крою, дизайну и актуальной стилизации,

– отметила стилистка.

Сочетайте летние платья с сандалями, балетками и кроссовками. Для вечерних выходов применяйте босоножки и туфли на каблуке. Довершайте свои аутфиты сумками-шоперами или красивыми сумками, которые лишь подчеркнут изящный стиль.

Также не забывайте летом о солнцезащитных очках и украшениях. Выбирайте золотые или серебряные цепочки, браслеты или серьги, делайте ставку на колье из бисера или жемчужин или вообще оставляйте шею обнаженной. Это также создает довольно минималистичный и скромный look,

Основные трендовые платья 2023

• Длина макси;

• Минимализм;

• Дукни в белье с кружевными вставками (даже контрастными);

• Кроше и другие техники;

• Прозрачность;

• Этно мотивы;

• Платья-бандо;

• Разнообразные завязки;

• Платья с вырезами.



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram



Модные платья для летнего сезона / Фото с Instagram