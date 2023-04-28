Блуза с бантом, рубашка и платье: модные образы на выпускной 2023
До выпускного вечера осталось совсем немного времени, так что старшеклассницам уже отныне стоит подумать над своим образом. Это могут быть не только платья, но костюмы или блузы.
Каждая девочка с нетерпением ждет своего первого выпускного вечера, пишет 24 канал. В серии образов на выпускной вечер мы уже рассказали обо всех актуальных платьях и костюмах, впрочем, если вы все еще сомневаетесь, что именно вам одеть – советуем обратить внимание на новую подборку образов для выпускного вечера.
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Подбирать что-то на выпускной можно до бесконечности, поскольку разнообразие просто поражает. Но одиннадцатиклассницы подходят к этому вопросу очень ответственно и хотят, чтобы их образ был не только стильным, но и уникальным.
Выпускной вечер со дня на день все ближе, поэтому не тратьте попусту время и выбирайте для себя красивый наряд.
Акцентная блуза
Блуза с объемным бантом создаст элегатный образ и подарит хорошее настроение. Она красиво смотрится и лучше передает все нотки романтичности. Подбирайте к такой блузе юбку в тон из костюмной ткани или выбирайте твид. Обувь можете выбрать на танкетке или каблуке. Лучше всего к такой блузе будут подходить туфли в стиле Мэри Джейн.
Платье-рубашка
Такое платье позволяет создать сдержанный и в то же время эффектный образ. Всё зависит от фасона и ткани. От простых платьев на пуговицах свободного кроя советуем отказаться, а вот атласные платья с драпировкой и воротником будут выглядеть просто роскошно.
Модные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest
Модные платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest
Летнее воздушное платье
Выпускной вечер не обязательно должен сопровождаться пышными платьями со шлейфом и блестками. Достаточно будет приобрести минималистическое платье, которое вы потом сможете носить целое лето.