Как одеться на свидание: Гейли Бибер поразила роскошным нарядом

Модель Гейли Бибер на своем примере продемонстрировала, как одеться на свидание сдержанно, но со вкусом.

Минимализм всегда в моде, поэтому важно его применять к определенным жизненным событиям. К примеру, если вас пригласили на свидание, то лучшее, что вы можете сделать – надеть лаконичную одежду, которую еще обожала Коко Шанель – маленькое черное платье.

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Гейли Бибер любит удивлять своими выходами, состоящими из интересных элементов гардероба, впрочем блондинка таки решила продемонстрировать, что не забывает о вечной классике.

Образ на свидание от Гейли Бибер

Американка надела обжатое черное платье длины меди и черные туфли челноки. Образ Гейли дополнила лакированная черная сумка багет. Платье Гейли Бибер надела от бренда The Row, который основали сестры Олсен. Этот бренд известен тем, что выпускает наряды в стиле минимализм, который всегда остается актуальным независимо от сезона или времени года.

К сдержанному аутфиту Бибер добавила золотистые серьги от Bottega Veneta, довершив образ едва заметной цепочкой на шее, браслетом, часами и перстнями.

Образ, который примерила Гейли Бибер – очень лаконичен и прост в стилизации. Все, что нужно иметь в своем гардеробе – черное платье, туфли и сумку. Этот классический аутфит отлично подойдет не только на свидание, но и на любое другое праздничное событие.

Чтобы добавить аутфит легкости и непринуждённости – надевайте вместо туфель сандалии или балетки. А чтобы чувствовать себя комфортно, можете выбрать платья с бретельками.



Роскошный образ Гейли Бибер / Фото с Instagram