Мінімалізм завжди в моді, тож важливо його застосовувати до певних життєвих подій. До прикладу, якщо вас запросили на побачення, то найкраще, що ви можете зробити – одягнути лаконічне вбрання, яке ще обожнювала Коко Шанель – маленьку чорну сукню.

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Гейлі Бібер любить дивувати своїми виходами, які складаються з цікавих елементів гардероба, втім білявка таки вирішила продемонструвати, що не забуває про класику, яка є вічною.

Образ на побачення від Гейлі Бібер

Американка одягнула обтислу чорну сукню довжини міді та чорні туфлі човники. Образ Гейлі доповнила лакована чорна сумка багет. Сукню Гейлі Бібер одягнула від бренду The Row, який заснували сестри Олсен. Цей бренд відомий тим, що випускає вбрання у стилі мінімалізм, яке завжди залишається актуальним незалежно від сезону чи пори року.

До стриманого аутфіту Бібер додала золотисті сережки від Bottega Veneta, довершивши образ ледь помітним ланцюжком на шиї, браслетом, годинником та перстнями.

Образ, який приміряла Гейлі Бібер – дуже лаконічний та простий у стилізації. Все, що треба мати у своєму гардеробі – чорну сукню, туфлі та сумку. Цей класичний аутфіт чудово підійде не лише на побачення, а на будь-яку іншу святкову подію.

Щоб додати аутфіту легкості та невимушеності – одягайте замість туфель сандалі чи балетки. А щоб почувати себе комфортно, можете обрати плаття з бретельками.



Розкішний образ Гейлі Бібер / Фото з Instagram