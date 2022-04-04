Платье Сары Джессики Паркер продали за 217 тысяч гривен: деньги направят на поддержку украинцев

С молотка ушло платье Сары Джессики Паркер от бренда Oscar de la Renta. За эксклюзивное изделие удалось выручить на аукционе 217 тысяч гривен.

Известный модный бренд Oscar de la Renta решил помочь Украине. Несколько дней назад они выставили на аукцион платье Сары Джессики Паркер. Вырученные деньги обещают перечислить в поддержку украинцев, пострадавших в войне.

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Главным платьем на аукционе стало изделие Сары Джессики Паркер, которое она надела на премьеру сиквела культового сериала "И просто так". В этом платье актриса появилась в декабре 2021 вместе с мужем и сыном на красной дорожке.

Стартовая цена лота составляла 5 тысяч долларов. Нынешняя владелица платья приобрела изделие на 2 500 тысяч дороже. Все вырученные средства будут переданы фонду UNICEF, открывшему специальный счет для помощи Украине.

Известно, что на изготовление платья Сары Джессики Паркер ушло более 150 часов. Она изготовлена ​​из шелкового шифона и украшена ручной вышивкой из серебристых паеток. Изделие дополнено розовой фатиновой вставкой и тюлевой накидкой.

Я была счастлива одеть это платье на важное событие, а теперь – присоединиться к этому аукциону ради детей, потерпевших военное бедствие,

– заявила Сара.



Брендовое платье Сары Джессики Паркер / Фото с Getty Images