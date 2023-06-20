Нежное и сексуальное: летнее платье, которое обязательно должно быть в вашем гардеробе

Мировые модницы летом всегда возвращаются к нарядам в стиле кроше. Вязаные платья выглядят максимально изящно и одновременно сексуально, подходят для разных событий и локаций.

Такие модели всегда привлекают внимание. Кружево – беспроигрышное дополнение летних аутфитов, которое придает вам богемный стиль.

Не упустите Стыдно носить в 2023 году: какие платья являются антитрендами лета

Трендовое летнее платье 2023

Вязаное платье безукоризненно подойдет как для прогулки, романтического свидания или отпуска, так и для похода в офис. Такой наряд можно носить даже с купальником. Если вы предпочитаете более плотную вязку, то она будет подходить и для города.

Обычно кроше сочетают с обувью на низкой подошве – сандалиями, шлепанцами, вьетнамками и т.д. Однако не являются исключением эксперименты с каблуками. Такой образ выглядит просто и изысканно. Можно добавить ему изюминку с помощью аксессуаров, прически, макияжа.