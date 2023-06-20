Нежное и сексуальное: летнее платье, которое обязательно должно быть в вашем гардеробе
Мировые модницы летом всегда возвращаются к нарядам в стиле кроше. Вязаные платья выглядят максимально изящно и одновременно сексуально, подходят для разных событий и локаций.
Такие модели всегда привлекают внимание. Кружево – беспроигрышное дополнение летних аутфитов, которое придает вам богемный стиль.
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Трендовое летнее платье 2023
Вязаное платье безукоризненно подойдет как для прогулки, романтического свидания или отпуска, так и для похода в офис. Такой наряд можно носить даже с купальником. Если вы предпочитаете более плотную вязку, то она будет подходить и для города.
Обычно кроше сочетают с обувью на низкой подошве – сандалиями, шлепанцами, вьетнамками и т.д. Однако не являются исключением эксперименты с каблуками. Такой образ выглядит просто и изысканно. Можно добавить ему изюминку с помощью аксессуаров, прически, макияжа.