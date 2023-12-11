Вы еще такого не видели: модная вещь сезона – платье с эффектом тромплей

К концу года в моду возвращается платье с эффектом тромлей. Появлению на модной арене такого платья предшествовали "прозрачные" платья, которые в определенный момент стали альтернативой маленькому черному платью.

Несколько лет назад в моду резко ворвались платья с вырезами и прозрачными вставками, а впоследствии "голые" платья стали хитом, которые примерили на себе все знаменитости.

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Теперь новую популярность приобретает платье с эффектом тромлей. Его уже успела примерить Алекса Чанг, Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи и Белла Хадид.

Во время показа осень-зима 2023/2024 Loewe представили коллекцию, наряды которых "исполнены иллюзий" и вдохновлены кукольной одеждой. Платья бренд презентовал с мистическими принтами, которые для нас немного необычны.

Смелое платье, которое создал креативный директор Loewe Джонатан Андерсон, выбрала Алекса Чанг на светском событии в Лондоне Vogue Forces For Change. Она надела шелковую сукку с узором в виде тренча. Это идеальный пример эффекта тромплей, который означает "обмануть глаз".

Основал моду на платье с выдумочным эффектом тромлей Жан-Поль Готье. Именно его культовое "обнаженное" платье было впервые представлено во время показа сезона весна-лето 1984 года.

Необычные узоры появились теперь не только на платьях, но и на топах, купальниках и комбинезонах. Несколько сезонов назад Джереми Скотт создал серию платьев для бренда Moschino.



Джиджи Хадид на показе Moschino / Фото Vogue

В феврале 2023 года бренд Dior создал платье с эффектом трамлей для Кьяры Ферраньи, в котором она вышла на сцену фестиваля в Сан-Ремо. Платье было изготовлено из тюля телесного цвета и создавало иллюзию обнаженного тела.