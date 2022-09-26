Пэрис Гилтон и Белла Хадид появились на показе Versace в образе невест: роскошные фото

В рамках Недели моды в Милане бренд Versace показал свою новейшую коллекцию. На подиум вышли все самые знаменитые модели. Среди них – светская львица Пэрис Гилтон, закрывшая показ в розовом образе невесты.

Креативная директор Дома моды Versace Донателла Версаче уже несколько сезонов делает громкие шоу, о которых потом пишут все fashion-издания, сообщает 24 канал.

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В этот раз она также прибегла к роскошному гранжевому шоу, выпустив на подиум звездных моделей в разноцветных нарядах, которые украшала изюминка образа – фата.

Звездой показа стала популярная светская львица Пэрис Гилтон, закрывшая показ в блестящем розовом миниплатье и фате.



Показ Versace сезона весна-лето 2023 / Фото с Instagram

"Демонический" показ открывали модели в черных образах с ног до головы. Среди них была любимица Донателлы Версаче – Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Ирина Шейк и другие музы итальянки.



Показ Versace сезона весна-лето 2023 / Фото с Instagram



Показ Versace сезона весна-лето 2023 / Фото с Instagram



Показ Versace сезона весна-лето 2023 / Фото с Instagram

После них на подиум начали выходить модели в цветных аутфитах. Белла Хадид примеряла на себе фиолетовое платье с фатой. Другие модели выходили в образах для сезона весна-лето 2023, в которых чувствуется бельевая эстетика, сочетающаяся с драматической готикой и сексуальным шелком.



Показ Versace сезона весна-лето 2023 / Фото с Instagram

В новых образах Донателла показала, что весной в тренде будут не только глубокие декольте, но и порванные джинсы, бахрома на сумках, перья и кожа. Также бренд презентовал новую модель безумно популярного наряда. Теперь туфли и босоножки, будто из кукол Bratz стали не квадратной формы, а острой со многими ремешками выше лодыжек.