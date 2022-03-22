Певец надел на благотворительный концерт в Берлине сине-желтую куртку: собрали 12 миллионов евро

Немецкий музыкант во время благотворительного концерта в Германии появился в сине-желтой джинсовой куртке. Таким образом, парень продемонстрировал свою поддержку украинскому народу.

В воскресенье, 20 марта, в Берлине прошел благотворительный концерт "Звуки мира". На концерте выступали немецкие музыканты, певица Джамала и даже 16-летний сын украинской нацгвардейки Егор Бахмут, открывший благотворительный концерт для помощи Украины.

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На антивоенном концерте Sound of Peace ("Звук мира") в Берлине, на площади под Бранденбургскими воротами появилась супруга мэра Киева Наталья Кличко. Известно, что всего удалось собрать 12 миллионов евро.

Среди многих исполнителей на мероприятие приехала рок-группа из Гамбурга – Revolverheld. Один из участников группы надел денимовую куртку голубого цвета, рукав которой был выкрашен в желтый цвет. Сочетание голубого и желтого символизирует украинский государственный флаг.

"О вчерашнем вечере. Какой эмоциональный день в Берлине, какое чудесное событие. Спасибо "Звуку мира" за то, что у нас есть! И спасибо за пожертвования более 12 000 000 евро!", – написал участник группы в инстаграмме.

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