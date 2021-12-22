Перья – невероятный тренд Нового года 2022, который полюбили все инфлюенсеры: фото образов

Накануне корпоративов и Нового года, перья на одежде пользуется бешеной популярностью. Дизайнеры добавляют заметную деталь на платья, брюки, рукава вязаных свитеров или атласных топов. Смотрятся вещи с перьями действительно чрезвычайно эффектно.

Если раньше изделия со страусиными перьями предлагали своим клиентам люксовые бренды, то сейчас такие вещи можно найти на рейлах любого масс-маркета. Конечно, вещи представлены из несколько демократичных тканей и деталей, впрочем, все равно выглядят довольно изысканно.

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Перья на платьях, рубашках и брюках покорили не только дизайнеров, но и модных инфлюэнсеров. Стритстайл-звезды в преддверии праздников начали активнее показывать роскошные образы, которые идеально подойдут для празднования Нового года.

Главная изюминка изделий с перьями – яркие цвета. Кроме базовых белых и черных элементов гардероба, звезды выбирают розовые кардиганы, желтые и красные свитера, салатовые костюмы и накидки.

Украинский бренд Sleeper полюбили модницы со всего мира благодаря необычным пижамам с перьями. Такие милые изделия, которые сочетают в себе не только комфорт, но и шикарные детали инфлюэнсершам очень понравились, поэтому они начали надевать их на праздничные события.

Теперь тенденция на вещи с перьями стала еще заметнее, поэтому выбирать наряды для новогодней ночи есть из чего. Предлагаем вдохновиться роскошными образами от модных блогеров.



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма



Эффектные образы с перьями / Фото из инстаграма