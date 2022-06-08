Патриотические шоперы на лето: где искать лучшие принты в инстаграмме
Когда, как ни сейчас, дополнять свои образы стильными шоперами или же экосумками, как еще их называют. Особенно, когда украинское народное творчество "трещит" легендарными фразами и событиями, произошедшими в последние месяцы.
Все знают, как украинка сбила вражеский дрон банкой огурцов (правда, это были помидоры); как Андрей Хливнюк пел "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади; как для окупантов на одной из дорог Украины установили дорожный знак, куда идти российским оккупантам (подсказка: вслед за российским кораблем) и многое другое. Все это стало вдохновением для украинских дизайнеров, воплотивших свое видение событий на экосумках.
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Преимущество в таких аксессуарах в том, что они экологичны, вместительны, бюджетны, подходят к любому кэжуал-образу на прогулку и теперь – дополняют вашу проукраинскую позицию. С таким шопером вас узнает любой украинец за границей, а если там еще будет надпись по-английски – возможно, вы услышите несколько приятных слов от иностранцев.
Предлагаем вам несколько вариантов экосумок от украинских производителей на любой вкус.
Инстаграмм-магазин @volya.dolya
Цена шоперов – около 300 гривен / Фото из инстаграмма
Инстаграмм-магазин @shoper.art
Цена шоперов – 200 – 260 гривен / Фото с инстаграмма
Инстаграмм-магазин @delo.vashe
Цена шоперов – 370 – 450 гривен / Фото из инстаграмма
Инстаграмм-магазин @dark__craft
Цена шоперов – 290 – 370 гривен / Фото из инстаграмма
Инстаграмм-магазин @vdokh_concept
Цена шоперов – около 500 гривен / Фото из инстаграмма
Инстаграм-магазин @your_ecolife.ua
Цена шоперов – около 230 – 270 гривен / Фото из инстаграмма
Инстаграмм-магазин @shopers.zt
Цена шоперов – 350 гривен / Фото с инстаграмма