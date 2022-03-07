В Париже отменили показ Валентина Юдашкина: под вопросом стоят другие российские дизайнеры

В Париже проходит Неделя моды. Во вторник, 8 марта, свою новую коллекцию должен былпредставить российский дизайнер Валентин Юдашкин, однако организаторы решили исключить модельера из программы.

Уже 12-й день в Украине идет война. 24 февраля российские окупанты совершили полномасштабное вторжение на нашу землю. Украину покинули уже миллион жителей, города и населенные пункты разбомблены, многие остались без домов, но самое страшное – циничные решисты убили и расстреляли мирных жителей и детей.

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За все эти дни россиянин Валентин Юдашкин ни разу не высказался по поводу военного вторжения в Украину. Теперь под вопросом стоят показы дизайнеров Ульяны Сергиенко и Yanina Couture.

Решение исключить Юдашкина из списка дизайнеров, которые должны были представлять свои шоу, принял глава Федерации Высокой моды Ральф Толедано.

Если бы он выразил сомнения в ситуации в Украине, его сложно было бы убрать из программы,

– сказал Толедано.

Известно, что Юдашкин разрабатывал форму для русских военных. Очевидно, дизайнер не осуждает террористические действия главы Кремля, ведь даже после отмены показа, он никак не прокомментировал российско-украинскую войну.



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