Демонстрирует природную красоту: Памела Андерсон снялась без макияжа для бренда Proenza Schouler

Фотографии, максимально передающие натуральность актрисы, сделал для рекламной кампании нью-йоркского бренда фотограф Давит Гиоргадзе.

Актриса и фотомодель Памела Андерсон не впервые появляется на фотосессиях, пропагандирующих природную красоту. В этот раз она предстала перед фотокамерой без макияжа для новой рекламной кампании Proenza Schouler весна-лето 2024 года.

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На одной из фотографий суперзвезда одета в молочное длинное платье-сетку и пиджак "с мужского плеча". На другой она позирует в коралловой блузке. На третьем – в светлых джинсах и белом пиджаке структурированного силуэта с вырезанными лацканами. Также фотограф заснял ее в черном анораке под пояс и штанах в тон.

Что известно о коллекции Proenza Schouler

Сам бренд пишет, что эта коллекция подчеркивает внутренние качества, которые определяют Proenza Schouler и его женщину: взрослую, городскую, умную, никогда не жертвующую юношескими качествами экспериментирования и игры.