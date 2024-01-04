Акторка та фотомодель Памела Андерсон не вперше зʼявляється на фотосесіях, що пропагують природну красу. Цього разу вона постала перед фотокамерою без макіяжу для нової рекламної кампанії Proenza Schouler весна-літо — 2024.

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На одній зі світлин суперзірка одягнена у молочну довгу сукню-сітку та піджак "з чоловічого плеча". На інший вона позує у кораловій блузі. На третій – у світлих джинсах і білосніжному піджаку структурованого силуету із вирізаними лацканами. Також фотограф зазняв її у чорному анораці під пояс і штанах в тон.

Що відомо про колекцію Proenza Schouler

Сам бренд пише, що ця колекція підкреслює внутрішні якості, які визначають Proenza Schouler і його жінку: дорослу, міську, розумну, яка ніколи не жертвує юнацькими якостями експериментування та гри.