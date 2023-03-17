Пайетки – это проникший повсюду масштабный тренд: от красной дорожки "Оскара" до банальных ежедневных выходов на прогулку с подругой.

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Эксперты отмечают, что актуальными будут все виды блесток – от крупных пластин, похожих на рыбью чешую до мелкой золотой или серебряной россыпи.

В весенне-летних коллекциях сверкали почти все дизайнерские платья. Пайетки к платьям добавили даже те, кто любил создавать что-то строгое и спокойное.

Alexander McQueen представил полностью сияющий образ с платьем и сапогами, Chanel показал брючный костюм и жакет с пайетками, Jil Sander украсил "мишурой" юбки, комбинезоны и сумки, а на подиуме Tom Ford сестры Хадид выглядели как настоящие русалки.



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle

Добавим, что паетки являются неотъемлемой частью mermaidcore — эстетики русалок, которая приобретает бешеную популярность с приближением выхода фильма "Русалочка" из Холли Бейли в главной роли. Теперь вещи, захватившие тренды, напоминают идеальный образ для вечеринки в подводном царстве.

Посольством сияющего гламура стал бренд Valentino. Едва ли не каждая модель бренда имела на себе по крайней мере один элемент с пайетками.



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle

Знаменитости тоже обошли тренд стороной, поэтому на Оскар и Золотой глобус примеряли платья с пайетками. В сияющие платья оделась Сальма Хайек, Джессика Честейн, Николь Кидман, Марго Робби и многие другие.



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle



Актуальный тренд весны – пайетки / Фото с Elle