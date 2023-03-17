Пайєтки – це масштабний тренд, який проник усюди: від червоної доріжки "Оскара" до банальних щоденних виходів на прогулянку з подругою.

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Експерти зазначають, що актуальними будуть всі види блискіток – від великих пластин, які схожі на риб’ячу луску до дрібного золотого чи срібного розсипу.

У весняно-літніх колекціях блищали майже всі дизайнерські сукні. Пайєтки до суконь додали навіть ті, хто любив створювати щось строге та спокійне.

Alexander McQueen представив повністю сяючий образ із сукнею та чоботами, Chanel показав штанний костюм і жакет із паєтками, Jil Sander оздобив "мішурою" спідниці, комбінезони і сумки, а на подіумі Tom Ford сестри Хадід виглядали як справжні русалки.



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle

Додамо, що паєтки є невід’ємною частиною mermaidcore — естетики русалок, яка набуває шаленої популярності з наближенням виходу фільму "Русалонька" з Холлі Бейлі у головній ролі. Відтепер речі, що захопили тренди, нагадують ідеальний образ для вечірки у підводному царстві.

Амбасадором сяючого гламуру став бренд Valentino. Чи не кожна модель бренду мала на собі принаймні один елемент з паєтками.



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle

Знаменитості теж про обійшли тренд стороною, тож на Оскар та Золотий глобус приміряли сукні з паєтками. У сяючі сукні одягнулася Сальма Хаєк, Джессіка Честейн, Ніколь Кідман, Марго Роббі та багато інших.



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle



Актуальний тренд весни – пайєтки / Фото з Elle