Сейчас все чаще наблюдается тенденция на практичность в одежде, которая касается каждого времени года, пишет 24 канал. Зима не стала исключением, так что в этот сезон ведущие it-girl и инфлюэнсеры уже успели продемонстрировать на себе модные вещи, которые будут популярны зимой 2022/23 года.

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Дубленка

Дубленка – универсальная верхняя одежда на зиму, которая прекрасно сочетается с джинсами, лосинами, брюками и юбками. Стильная дубленка – самый желанный тренд зимы, поскольку модели авиаторы или длинные дубленки имеют в гардеробе все ведущие модницы мира. Выбирайте этой зимой самый популярный цвет – camel, или же дубленку черного цвета.

Шуба

Эффектная шуба поможет разнообразить ваш зимний гардероб. Она не только придаст образу особого шика и изюм, но и станет прекрасной находкой, если вам придется одеть платье или юбку. Нежные и женственные образы особенно удачно сочетаются с шубой. Знаменитости этого сезона все чаще выбирают шубы в молочном цвете.

Угги

Угги можно считать самой популярной зимней обувью. Самые популярные инфлюэнсеры и мировые модницы носят обувь от бренда UGG еще с осени и не будут сниматься до весны. Стильнее всего угги смотрятся с коричневыми дубленками или короткими пуховиками. Среди самых топовых выходов – черные лосины с белыми носками и короткими мини-уггами.

Дутики

На пяти уггах наступают дутики – короткая обувь дутой формы из водонепроницаемой ткани, защищающей от дождя и мокрого снега. Дутики хорошо сочетаются с лосинами и короткими пуховиками. Среди самых популярных цветов – черные и кремовые.

Пушистые наушники

Меховые наушники с нулевых снова в моде. Их уже активно начинают носить мировые инфлюэнсеры. Очень красиво смотрятся молочные пушистые наушники в тон с молочной шубой, а коричневые меховые наушники удачно сочетаются с коричневой дубленкой.

Балаклава

Балаклава – довольно странный головной убор, впрочем, сейчас эта вещь уже не вызывает такого удивления, как это было несколько сезонов назад. Модницы все чаще выбирают балаклаву, чтобы защитить себя от ветра и минусовой температуры. Впрочем, балаклавы чаще выбирают девушки, которые не боятся экспериментировать и эпатажно выглядеть.

Трикотажный костюм

Трикотажный костюм в нейтральном цвете может стать хорошей базой для зимних выходов и частью офисного дресс-кода. Кардиган и брюки, или свитшот и широкие брюки отлично подходят под зимние пуховики или пальто.

Меховая панама

Меховая панама этого сезона снова в моде, однако уже больших размеров. Актриса Меган Фокс и инфлюэнсер Эмили Синдлев показывают в своих аутфитах актуальные панами большого объема, которые сразу привлекают к себе внимание своим размером. Именно такие изделия будут в тренде зимой.

Вязаный свитер

Теплый свитер – один из ключевых трендов на зимний период. Он идеально подходит к джинсам, кожаным юбкам и брюкам палаццо. Свитер зимой придает правильные акценты, поэтому он подходит и к брутальным ботинкам, и к обуви на каблуке.

Длинная юбка

Юбки максидлины возвращаются в моду. Осенью их начали носить Гейли Бибер и Эльза Госк. Шведка сочетала юбку с водолазками и кожаной курткой, а американская модель выбирала жакет и юбку костюмной ткани одного цвета.