Основатель бренда Riot Division Олег Мороз служит в ВСУ: команда помогает военным

Основатель бренда Олег Мороз служит в рядах ВСУ, а вот остальная часть команды привлечена в проектах "Киев Волонтерский".

С первых дней полномасштабной войны в Украине бренд технологической одежды активно поддерживает украинскую армию.

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Война забрала у команды возможность посылать заказы по Украине и за границу, поэтому концепт-стор Riot Division в Киеве не прекращал работы и в первые недели бесплатно раздавал вещи военным, терробороне и волонтерам.

Всего одежды раздали более чем на 1 миллион гривен. Также украинский бренд разработал линейку ремней, отправивших на фронт. Основатель бренда Олег Морозов вступил в ряды ВСУ. Теперь он также борется за нашу свободу и борется за победу.



Основатель бренда Олег Морозов / Фото из Ain Business

Концепция бренда опирается на форму англосаксонской армии 1960-1980 годов. Вещи от Riot Division всегда пользовались успехом среди работников вооруженных сил, службы безопасности, добровольческих батальонов.

"Половина коллектива ушла в ТРО или волонтерила в Киеве. Никто не думал о работе. После месяца войны продавец-консультант сказал, что надо приходить в себя и возвращаться к рабочему ритму. Плюс все это время поклонники бренда что-то у нас покупали. Из них много военных и терроборонцев, которые сначала получили одежду за да, а затем звонили по телефону и предлагали заплатить. Мы отказывались", – рассказывает бренд-стратег Riot Division Платон Осадчий.



Платон в концепт-сторе в первые дни войны / Фото из Ain Business

Планот рассказывает, что у них всегда была скидка 50% клиентов с удостоверением участника боевых действий. Отныне она действует на спасателей ГСЧС, парамедиков и всех обороняющих страну.

"Продавец-консультант и его жена ездят на велосипедах в магазин, и он работает с 12 до 17 ежедневно, кроме дней усиленного комендантского часа. Помещение мы арендуем. Большое уважение владельцам, позволившим пока не платить аренду, только по возможности покрывать коммуналку", – рассказывает Платон Осадчий.

Шить одежду в условиях войны довольно сложно. Бренд-стратег рассказывает, что остатков тканей осталось мало, а производства, которые были в зоне боевых действий, прекратили свою деятельность. Но несмотря на все, бренд начинает движение на восстановление производства.



Бренд Riot Division специализируется на технологическом наряде / Фото из инстаграммы