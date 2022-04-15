Американский дом моды, основанный в 1982 году Кеннетом Коулом и Сэмом Эдельманом, решил также вместе со всеми другими брендами поддержать Украину.

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Дизайнеры решили дарить людям сине-желтые шнуровки в цветах национального флага Украины к каждой покупке любых кроссовок.



Кроссовки с сине-желтыми шнурками от Kenneth Cole / Фото из инстаграммы

Кроме этого, с каждой покупки на сайте модного дома бренд жертвует процент от прибыли гуманитарной организации Revived Soldiers of Ukraine, которая помогает всем украинцам, пострадавшим от войны.