5 пар осенней обуви, которая идеально подходит к летним платьям

Хотя для многих это удивительно, но ботинки идеально подходят для сочетания с летними платьями. Это стильно и эффектно и поможет добавить изюм любому повседневному образу.

Неудивительно, что именно такую комбинацию часто выбирают мировые знаменитости. Далее смотрите стилизацию 5 самых популярных ботинок, которые смело можно совмещать с любыми летними платьями.

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Байкерские ботинки

Осенью 2023 актуальными будут байкерские ботинки на плоской подошве, украшенные пряжками и ремешками. Такая обувь идеально подойдет для платьев длины миди с цветочным принтом.



Байкерские ботинки с летним платьем / Фото Vogue UA

Сапоги до колена на каблуке

Сапоги на высоком каблуке – неизменная классика. Их легко можно сочетать с платьями и юбками, ведь не важна длина, модель, принт и т.д.



Длинные сапоги на каблуке / Фото Vogue UA

Массивные ботинки

Эта любимая обувь мировых модниц уже несколько сезонов подряд. В конце лета и осенью очень популярно будет сочетание массивных ботинок с миниплатьями, особенно черного цвета.



Массивные ботинки с летним платьем / Фото Vogue UA

Белые ботильоны

Светлые оттенки подходят к летнему наряду, поэтому модницы часто выбирают белые ботильоны. Их можно совмещать с любыми принтами, однако следует быть осторожными с длиной.



Белые ботильоны с летним платьем / Фото Vogue UA

Ковбойские сапоги

Их часто стилизуют с очень разной одеждой. Такая обувь актуальна, как в холодное время года, так и в невероятную жару. В обоих случаях выглядит очень эффектно и привлекает внимание окружающих.



Ковбойские сапоги с летним платьем / Фото Vogue UA