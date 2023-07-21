Не дивно, що саме таку комбінацію часто обирають світові знаменитості. Далі дивіться стилізацію 5 найпопулярніших черевиків, які сміливо можна поєднувати з будь-якими літніми сукнями.

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Байкерські черевики

Восени 2023 року актуальними будуть байкерські черевики на плоскій підошві, прикрашені пряжками та ремінцями. Таке взуття ідеально підійде для суконь довжини міді з квітковим принтом.



Байкерські черевики з літньою сукнею / Фото Vogue UA

Чоботи до коліна на підборах

Чоботи на високих підборах – незмінна класика. Їх легко можна поєднувати з сукнями та спідницями, адже неважлива довжина, модель, принт тощо.



Довгі чоботи на підборах / Фото Vogue UA

Масивні черевики

Це улюблене взуття світових модниць вже кілька сезонів поспіль. Вкінці літа та восени дуже популярним буде поєднання масивних черевиків з мінісукнями, особливо чорного кольору.



Масивні черевики з літньою сукнею / Фото Vogue UA

Білі ботильйони

Світлі відтінки пасують до літнього вбрання, тому модниці часто обирають білі ботильйони. Їх можна поєднувати з будь-якими принтами, однак варто бути обережними з довжиною.



Білі ботильйони з літньою сукнею / Фото Vogue UA

Ковбойські чоботи

Їх часто стилізують з дуже різним одягом. Таке взуття актуальне, як в холодну пору року, так і в неймовірну спеку. В обох випадках виглядає дуже ефектно та привертає увагу оточення.



Ковбойські чоботи з літньою сукнею / Фото Vogue UA