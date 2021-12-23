В оранжевом корсете и обтягивающих кожаных лосинах: Злата Огневич готова изменить стиль в одежде

Украинская певица Злата Огневич часто находится в центре внимания, поэтому грамотный внешний вид – залог успеха. Недавно звезда снялась в эффектной фотосессии, представ перед фотографом в довольно необычном наряде.

Главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич часто страдала во время проекта от критики в сети относительно своего стиля. Зрители отмечали, что образы Златы ей не к лицу и часто сравнивали с роскошными выходами Ксении Мишиной.

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И хотя на проекте за свои аутфиты отвечала не Злата, а стилист реалити-шоу, впрочем, в жизни исполнительница также решилась изменить свой стиль. В последней заметке в инстаграме она отметила, что ждет стилиста, чтобы сделать разбор гардероба.

Стиль – это не о моде (она слишком мимолетна и циклична). В общем он про тебя, характер, привычки, образ жизни. При знакомстве с человеком я невольно обращаю внимание на его стиль и знаете, мне очень нравится такой способ познания. Я очень хочу перемен,

– заявила Злата Огневич.

Певица также отметила, что когда смотрит на фото, которые сделала с командой, то даже не узнает себя. По ее словам, в себе можно открыть немало граней через различные проявления.

Фотограф Мария Малкина опубликовала на своей личной странице в инстаграме эффектные фото Златы Огневич. Знаменитость предстала перед камерой в оранжевом корсете, дополнив свой look обтягивающими кожаными лосинами и сапогами на каблуках.

На шею певица надела колье из массивных камней. Стилист уложила волосы в легкие локоны, а визажист сделала насыщенный макияж. Перед камерой артистка предстала в смелых позах.

Злата Огневич восхитила эффектным образом / Фото из инстаграма фотографа

Злата Огневич восхитила эффектным образом / Фото из инстаграма фотографа

Злата Огневич восхитила эффектным образом / Фото из инстаграма фотографа