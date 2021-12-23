2021 год для Маши Ефросининой стал особенно плодотворным. Знаменитость вела немало проектов на телевидении, участвовала в различных светских мероприятиях, а также активно вела "Экзамен" на ютуб-канале и недавно запустила совместное шоу с Олей Поляковой "Взрослые девушки".
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Последний проект на церемонии Elle Style Awords принесла знаменитостям победу в номинации "Лучший ютуб-проект года".
Скромная Маша Ефросинина, которая часто в интервью рассказывает, что не любит откровенных декольте, призналась, что проект позволил ей по-новому раскрыться.
Эффектный образ Маши Ефросининой
Звезда пришла на светское событие в роскошном образе. Она позировала перед камерами в черном платье с длинным рукавом от бренда Dresstoimpress. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру телеведущей и ее длинные ноги, ведь, по словам знаменитости, у него "лютый разрез". Также платье украшено сексуальным декольте, которое придает ему кокетливости, и рукавами-фонариками.
Маша Ефросинина надела черные колготки в сеточку и дополнила образ черными лакированными босоножками. Аутфит звезды завершила черная сумка с золотистой бахромой от дизайнера Ивана Фролова.
Телеведущая собрала волосы в хвост, примерила длинные серьги, перстни и завершила look насыщенным макияжем.
Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей
Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей
Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей