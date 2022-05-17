Оля Полякова отправилась в тур по США в патриотическом голубовато-желтом платье

С первых дней войны Оля Полякова с дочерьми проживала в нескольких местах Европы. Сейчас певица отправилась в тур по США, представив свое патриотическое платье.

Несколько дней назад Оля Полякова, долгий период не признававшаяся, где именно пересиживает войну, анонсировала свой тур по США. Знаменитость отправится с концертами в Майами, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и Денвер.

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Оля Полякова начинает тур по США

"19 мая, начнется мой тур по Америке! Первым городом большого концертного марафона станет Майами. Напоминаю, что значительная часть средств собранная из этих концертов будет перечислена на нужды ВСУ", - написала Полякова.

Дизайнеры из Киева разработали для Оли Поляковой патриотическое платье, в котором она выступала в Нюрнберге. Атласное длинное платье создано в голубовато-желтом градиенте с глубоким разрезом на ноге. Платье завершает золотистый пояс, а сверху – накидка плиссе.

Ранее Оля Полякова рассказывала, что пока не планирует возвращаться в Киев, хотя и очень скучает по мужу, ведь за границей она полезна. Артистка отмечала, что может собирать средства для ВСУ, поэтому сдержала свое обещание.

За границей помогают украинским беженцам и собирают средства для ВСУ Джамала, Тина Кароль, Настя Каменских и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Патриотические образы украинских знаменитостей

Недавно украинская исполнительница Тина Кароль вышла на сцену в Японии в голубовато-желтом платье от украинского бренда Lever Coutere. Еще раньше, прилетев из Украины в Токио, она вышла в прессу в аэропорт в белоснежной вязаной футболке с сине-желтым сердцем.

Джамала выходит на сцену во время своих благотворительных концертов в сине-желтых аутфитах и вышиванках. Знаменитость примеряла на себе черную и белоснежную вышиванку, а также сочетала желтое платье с синей рубашкой.