Оливия Палермо возвращает в моду чокер: инфлюенсерша показывает нежный образ в весенних тонах

Героиня стритстайла Оливия Палермо показала в своем инстаграме модный образ. Знаменитость похвасталась перед своей аудиторией стильным аутфитом в нежных оттенках.

Fashion-блогершу уже давно называют одной из самых стильных женщин Нью-Йорка. Ее выходы подлавливают папарацци, дизайнеры приглашают на свои шоу и предлагают первые места, а дорогие бренды постоянно предлагают ей сотрудничество.

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Оливия Палермо обладает безупречным вкусом в одежде. Она умеет хорошо сочетать цвета, принты и текстуры. Модница является источником вдохновения для тысяч девушек со всего мира. На своем примере инфлюэнсерша показала стильный весенний образ.

Аутфит Оливии Палермо

Светская львица примерила на себе белый топ с акварельным принтом в красных, ранчевых и желтых тонах. На низ Оливия надела юбку плиссе нежно-розового цвета с пятнышками в цвет фуксии.

Образ блондинки дополнили розовые босоножки на каблуке. Знаменитость сделала высокий хвост и нанесла на лицо насыщенный макияж. Свой look модница довершила одной интересной деталью. Она надела на шею черный чокер с массивным цветком.

Мода циклична, вполне возможно, что стильная инфлюенсерша возрождает забытый тренд многолетней давности.



Оливия Палермо демонстрирует нежный образ / Фото из инстаграма



Оливия Палермо демонстрирует нежный образ / Фото из инстаграма