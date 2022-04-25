Оливье Рустен шокирован людьми, которые голосовали за Марин Ле Пен, распространяющую расизм и ксенофобию

Французский модельер, поддерживающий Украину в войне с россиянами, поздравил с победой действующего лидера Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, он отметил, что очень шокирован людьми, которые хотели видеть главой государства Марин Ле Пен.

Креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен выразил на своей личной странице в инстаграмме поддержку Эммануэлю Макрону, одержавшего победу на президентских выборах.

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По данным экзитполов, президент Франции выиграл во втором туре президентские выборы с не менее 58,5% голосов. Его оппонентка Марин Ле Пен публично признала свое поражение.

"Горжусь тем, что Макрон – наш президент"

"Я здесь не для того, чтобы выражать свою политическую сторону, но я хочу четко сказать, что я верю во Францию, которая не является той, за которую выступала Марин Ле Пен. Я верю в Европу, верю в свободу выражения мнений и верю в молодежь, я верю в современную Францию. Эммануэль Макрон дал понять, что его видение глобальное, настоящее и касается будущего. Я горжусь тем, что он является нашим президентом", – написал дизайнер Оливье Рустен.



Оливье Рустен с Эммануэлем и Брижит Макронами / Фото из инстаграммы

Модельер также в своем сообщении упомянул Марин Ле Пен. Он отмечает, что не хочет видеть у себя много хейта на странице, но тоже имеет свободу слова, поэтому хочет выразить свое удивление от голосовавших за соратницу Путина – Марин Ле Пен.

Сегодня вечером эта ночь праздника для нашей страны, даже несмотря на страшную картину, когда мы видим, сколько людей проголосовало за женщину, распространяющую расизм, ксенофобию. Это тот мир, частью которого я не хочу быть и с которым буду бороться. В заключение я говорю браво Эммануэлю Макрону и я горжусь частью вашего нового мандата",

– написал дизайнер.

Оливье Рустен поддерживает Украину

Французский модельер Оливье Рустен с первых дней войны поддерживает Украину. В начале марта дизайнер сделал пожертвования в фонд UNHCR. В знак поддержки дизайнер опубликовал фотографию с желтым песком и голубым небом с белым облаком в виде сердца.

"Наши мысли и молитвы с украинцами. Меня вдохновляет их достоинство, стойкость и преданность свободе. Чтобы не чувствовать себя таким беспомощным, я пожертвовал деньги в фонд Чрезвычайной ситуации в Украине UNHCR. Прошу всех, кто разделяет мою озабоченность, рассмотреть возможность сделать собственные пожертвования. Мы вместе ради свободы", – написал Оливье Рустен.