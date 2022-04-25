Креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен висловив на своїй особистій сторінці в інстаграмі підтримку Еммануелю Макрону, який отримав перемогу на президентських виборах.

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За даними екзитполів, президент Франції виграв у другому турі президентські вибори зі щонайменше 58,5% голосів. Його опонентка Марін Ле Пен публічно визнала свою поразку.

"Пишаюся тим, що Макрон – наш президент"

"Я тут не для того, щоб висловлювати свою політичну сторону, але я хочу чітко сказати, що я вірю у Францію, яка не є тією, за яку виступала Марін Ле Пен. Я вірю в Європу, вірю в свободу вираження поглядів і вірю в молодь, я вірю в сучасну Францію. Еммануель Макрон дав зрозуміти, що його бачення є глобальним, сучасним і стосується майбутнього. Я пишаюся тим, що він є нашим президентом", – написав дизайнер Олів’є Рустен.



Олів'є Рустен з Еммануелем та Бріжит Макронами / Фото з інстаграму

Модельєр також у своєму дописі згадав Марін Ле Пен. Він зазначає, що не хоче бачити в себе багато хейту на сторінці, але теж має свободу слова, тож хоче висловити свій подив від людей, які голосували за соратницю Путіна – Марін Ле Пен.

Сьогодні ввечері ця ніч свята для нашої країни, навіть попри страшну картину, коли ми бачимо, скільки людей проголосувало за жінку, яка поширює расизм, ксенофобію. Це той світ, частиною якого я не хочу бути і з яким завжди буду боротися. На завершення я кажу браво Еммануелю Макрону і я пишаюся частиною вашого нового мандату",

– написав дизайнер.

Олів’є Рустен підтримує Україну

Французький модельєр Олів’є Рустен з перших днів війни підтримує Україну. На початку березня дизайнер зробив пожертвування до фонду UNHCR. На знак підтримки дизайнер опублікував світлину з жовтим піском та блакитним небом з білою хмаринкою у вигляді серця.

"Наші думки і молитви з українцями. Мене надихає їхня гідність, стійкість і відданість свободі. Щоб не відчувати себе таким безпорадним, я пожертвував гроші до фонду Надзвичайної ситуації в Україні UNHCR. Прошу всіх, хто поділяє мою стурбованість, розглянути можливість зробити власну пожертву. Ми разом заради свободи", – написав Олів’є Рустен.