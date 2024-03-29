В рубашке и джинсах: Ольга Фреймут удивила скромным видом
Источник:Ольга Фреймут
Телеведущая Ольга Фреймут уже давно исчезла с экранов и развлекательных украинских шоу. Сейчас она проживает в Великобритании и поделилась с подписчиками новыми фотографиями.
Ольга Фреймут любит красивую и дорогую одежду от люксовых брендов, впрочем предстала перед камерой фотографа в простом наряде. По словам, ведущей она давно не делала никаких фотографий, но для своей аудитории решила показать новые портреты.
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Образ Ольги Фреймут
Журналистка решила подобрать для себя спокойный и лаконичный образ, представ перед камерой без макияжа, прически и аксессуаров.
В фотостудии Фреймут позировала в простом образе, который состоял из бордовой шелковой рубашки и базовых синих джинсов. Блондинка расстегнула передние пуговицы и добавила образу определенной расслабленности, а джинсы дополнила черным поясом.
Бордовую рубашку Ольга Фреймут выбрала от известного бренда The Row, который основали известные американские сестры-близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
Я давно не фотографировалась, а потом доверилась Марьяне. И она увидела то, о чем я уже и забыла,
– написала Фреймут о фотографе Марьяне Шафро.
Напомним, что Ольга Фреймут живет с двумя маленькими детьми в Лондоне. С мужем они находятся на расстоянии, поскольку Владимир Локотко сейчас в Киеве.
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