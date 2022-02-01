Ольга Фреймут сейчас все свое внимание уделяет детям и мужу. Она редко появляется на телевидении, не посещает светские мероприятия и редко публикует новые фотографии в инстаграме. Впрочем, знаменитость хоть и изредка, но все же старается порадовать свою многотысячную аудиторию стильным образом.

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Телеведущая всегда любила элегантные и изысканные наряды. Звезда хорошо знает, как правильно одеться за этикетом и показывает свои выходы фанатам.

В своем инстаграме Ольга Фреймут подняла важную тему телефонных звонков. Знаменитость, которая хорошо разбирается в этикете, расписала при каких условиях стоит звонить по телефону без предупреждения.

На новом фото блондинка предстала перед камерой в роскошном длинном платье. Коричневое платье украшено объемными рукавами и вшитым поясом на талии.

Знаменитость сделала фирменную укладку в сторону с легкими локонами, а на лицо визажисты нанесли естественный мейк. Ее глаза подчеркивали золотистые и серые тени, а губы – розовая помада.



Новый образ Ольги Фреймут / Фото из инстаграма телеведущей

Подписчики знаменитости не оставили редкую публикацию без внимания. Фанаты отметили, что телеведущая выглядит фантастически.