Трендовая одежда на зимний сезон: что советует надевать стилистка

Зима уже не за горами, поэтому важно позаботиться о своем гардеробе на холодное время года. Украинские бренды уже представили немало интересных вещей, так что советуем и вам обратить на них внимание.

Самый актуальный наряд от украинских брендов выделила и отобрала стилистка Полина Соломко. Впереди нас еще ждет несколько месяцев холода, но даже в такой период нам хочется выглядеть стильно и красиво.

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Одежда для дома

Многие из нас работают из дома уже длительный период. Впрочем, для комфортной работы, важно иметь не только удобное место за столом, но и стильный вид. Чтобы чувствовать себя как cozy girl, советуем надевать трикотажные костюмы и довершать образ крабиком на волосах, который до сих пор актуален.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal

Красный цвет

В осенне-зимнем сезоне на первый план вышел красный цвет. Выбирайте для себя в этом цвете головные уборы, шарфы, сумки, свитера или верхнюю одежду. Пуховик в ярко-красном цвете будет смотреться довольно эффектно.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal

Maxi пальто

Вы уже могли заметить, какие обороты набрали в этом сезоне пальто длины макси. Они останутся в моде даже в зимнем сезоне. Они выглядят очень женственно и стильно, а еще подарят вам тепло в холодное время. Главное – выбирать утепленные пальто.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal

Кардиганы

Пусть в вашем гардеробе среди свитеров и водолазок найдется место для кардиганов. Вы можете выбирать базовые изделия на пуговицах в классических цветах или сделать ставку на яркие изделия.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal

Шапки и варежки

В минусовую температуру нам не обойтись без уютных шапок и варежок, поэтому обязательно добавьте их в свой гардероб.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal

Гранж

Не забывайте добавить в свой гардероб трендовые рубашки в клетку и длинные юбки, которые в этом году очень популярны и актуальны. Вы смело сможете носить их зимой с водолазками или свитерами.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal

Business core

В fashion-мире появляются все новые и новые стилистические направления и business core – не исключение. Добавляйте зимние брюки, трикотажные платья и жакеты.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal

Металлик

Без оттенка металлик в зимнем сезоне нам не обойтись. Раньше он у нас ассоциировался исключительно с зимними ауфитами, впрочем уже давно он вошел в повседневный стиль, поэтому смело привлекайте в свои образы серебристый пуховик, брюки или костюм. Последняя вещь идеально подойдет для новогодних праздников.



Трендовые вещи от украинских брендов / Фото инстаграмм @september.journal