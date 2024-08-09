Как составить гардероб на осень в стиле Old Money: список необходимых вещей

Стиль Old Money вошел в моду в прошлом году, но до сих пор не теряет своей популярности. В летнее время модными являются жилетки, юбки и балетки, а вот уже осенью гардероб придется пополнить жакетом, брюками палаццо и эффектным пальто.

Эстетика тихой роскоши имеет все шансы сохраниться в моде надолго, поскольку все элегантные вещи относятся к классическому базовому гардеробу. Все универсальные вещи прекрасно подходят для создания любых повседневных образов.

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Чтобы создать наряд в стиле Old Money – делайте акцент на вещах нейтральных тонов. Одежда должна быть из качественного материала и минималистичного кроя.

Белая рубашка

Рубашки белых цветов, которые когда-то считали исключительно офисными, с каждым годом становятся все популярнее. Они хорошо стилизуются с любым низом – от классических джинсов до романтической юбки, поэтому займут видное место в вашем гардеробе.

Брюки палаццо

Широкие брюки не сдают своих позиций, поэтому будут актуальными в осеннюю пору. Советуем их носить с лонгсливами, гольфами, свитерами или рубашками.

Тренч

В осеннем гардеробе тренч занимает особое место. Эта верхняя одежда хорошо защищает от холода и хорошо сочетается с любым повседневным нарядом.

Пальто

Для создания образа в стиле Old Money выбирайте минималистичное пальто в классическом оттенке. Вещь хорошо сочетается с мешковатыми джинсами и кроссовками и с романтической юбкой или платьем.

К базовым образам можно еще добавить длинную юбку, трикотажное платье, гольф, блейзер и лоферы.