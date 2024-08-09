Естетика тихої розкоші має всі шанси зберегтися в моді надовго, оскільки всі елегантні речі належать до класичного базового гардероба. Усі універсальні речі чудово підходять для створення будь-яких повсякденних образів.

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Щоб створити вбрання у стилі Old Money – робіть акцент на речах нейтральних тонів. Одяг має бути з якісного матеріалу та мінімалістичного крою.

Біла сорочка

Сорочки білих кольорів, які колись вважали виключно офісними, з кожним роком стають дедалі популярнішими. Вони гарно стилізуються з будь-яким низом – від класичних джинсів до романтичної спідниці, тож займуть чільне місце у вашому гардеробі.

Штани палаццо

Широкі штани не здають своїх позицій, тому будуть актуальними в осінню пору. Радимо їх носити з лонгслівами, гольфами, светрами чи сорочками.

Тренч

В осінньому гардеробі тренч посідає особливе місце. Цей верхній одяг добре захищає від холоду та добре поєднується з будь-яким повсякденним вбранням.

Пальто

Для створення образу у стилі Old Money обирайте мінімалістичне пальто в класичному відтінку. Річ гарно поєднається з мішкуватими джинсами та кросівками та з романтичною спідницею чи сукнею.

До базових образів можна ще додати довгу спідницю, трикотажну сукню, гольф, блейзер та лофери.