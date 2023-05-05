Что одеть к подруге на свадьбу: модные идеи, которые вам понравятся

Недавно пост завершился, а это значит, что свадебный сезон начался, так что если вы в списке приглашенных на особый праздник молодоженов, рекомендуем вам обратиться к модным трендам и выбрать для себя трендовые платья и костюмы сезона.

Свадебное мероприятие может иметь дресс-код, который вам следует соблюдать. Впрочем, если пожеланий наряда у невест нет, тогда делайте ставку на трендовые элементы гардероба.

Читайте также Что одеть на романтическое свидание: эффектные платья, которые вам понравятся

Длинные платья

Длинное платье – это хорошая инвестиция в весенне-летний гардероб, поскольку она прекрасно подходит для свадьбы, романтического свидания или прогулки в выходной день. Присматривайтесь к платьям с оборками, в бельевом стиле или соблазнительными вырезами.

Цветочные платья

Платья с флористическими мотивами отлично подойдут для свадьбы на природе. В моде платья разной длины – от мини до миди и макси. Такие платья прекрасно сочетаются с минималистическими босоножками или туфлями-челноками на каблуке.

Короткие платья

Собираясь на свадьбу, подумайте, прежде всего, за свой комфорт. Чтобы вам было удобно весь день в платье – выбирайте короткие фасоны от нейтральных цветов до сочных ярких.

Штановые костюмы

Костюм, состоящий из жакета и брюк – отличный выбор, который подойдет не только для торжественного торжества, но и комфортного времяпровождения на работе. Такие костюмы можно носить и в будние дни, сочетая их с кедами и кепкой.