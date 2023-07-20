Гардероб для отпуска: список вещей, которые легко комбинировать
20 июля 2023, 14:49Читати новину українською
Лето – сезон отпусков у моря, океана или в других живописных местах. Однако, отправляясь в путь, не хочется брать с собой много одежды.
24 Канал подготовил подборку вещей, которые точно поместятся в чемодан и легко будут комбинироваться. С этой одеждой вы сможете создать много уникальных образов.
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Одежда для отпуска
- Низ: брюки, шорты, юбки, джинсы. Выбирайте наряды нейтральных цветов, которые будут легко комбинироваться с другими вещами – белые, черные, бежевые и т.д.
- Верх: футболки, топы, блузы и т.д. Количество одежды зависит от продолжительности вашего отпуска.
- Платья: два. Положите в чемодан два платья, например, для романтического свидания.
- Обувь: удобное, нейтрального цвета. Важно, чтобы обувь подходила как к повседневным, так и к вечерним аутфитам. Также оно должно подходить для прогулок.
- Сумки: шопер и маленькая. Пляжные сумки вышли из моды, поэтому их следует заменить стильными шоперами, в которые будет помещаться все необходимое для похода на пляж или прогулки. А для атмосферных вечеров не забудьте взять с собой любимую маленькую сумочку.
- Купальники. Выберете сразу несколько купальников, чтобы не ходить в мокром или несвежем.
- Аксессуары. Они придадут изысканность вашим прогулочным аутфитам.