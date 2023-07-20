24 Канал підготував добірку речей, які точно помістяться у вашу валізу та легко комбінуватимуться. З цим одягом ви зможете створити багато неповторних образів.
До теми Ніколи не вдягайте їх: антитрендові купальники, які зіпсують вашу відпустку
Одяг для відпустки
- Низ: штани, шорти, спідниці, джинси. Обирайте вбрання нейтральних кольорів, які легко комбінуватимуться з іншими речами – білі, чорні, бежеві тощо.
- Верх: футболки, топи, блузи тощо. Кількість одягу залежить від тривалості вашої відпустки.
- Сукні: дві. Покладіть у валізу дві сукні, наприклад, для романтичного побачення.
- Взуття: зручне, нейтрального кольору. Важливо, щоб взуття пасувало як до повсякденних, так і до вечірніх аутфітів. Також воно має підходити для прогулянок.
- Сумки: шопер та маленька. Пляжні сумки вийшли з моди, тому їх варто замінити стильними шоперами, в які поміщатиметься все необхідне для походу на пляж чи прогулянки. А для атмосферних вечорів не забудьте взяти з собою улюблену маленьку сумочку.
- Купальники. Оберіть одразу кілька купальників, щоб не ходити в мокрому чи несвіжому.
- Аксесуари. Вони додадуть вишуканості вашим прогулянковим аутфітам.